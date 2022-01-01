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Ericdress: интернет-маркет стильной одежды и аксессуаров
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О площадке
Эрикдресс – основанная в 2012 году площадка для розничной торговли. Доставка осуществляется в более, чем 200 стран, а в ассортименте можно найти:
- Женскую и мужскую одежду
- Большие размеры и модели Plus Size
- Обувь, сумки, ремни
- Платья для особых случаев и др.
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