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Промокоды Книга Героев | Декабрь 2022

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Промокоды Книга Героев: проникнитесь динамичными боями

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О геймплее

Книга Героев – онлайн-игра карточно-ролевого типа, где представлена невероятная боевая система. Вы сможете выбирать мифологических существ и отправлять их в мощные сражения, любуясь красочными картами и местоположениями. Из главных плюсов геймплея:

  • Креативная система талантов
  • Наличие PvP и PvE мероприятий
  • Многочисленные тактики, прокачки персонажей и колоды

Игра Книга Героев лучшие герои

Зачем использовать коды к игре Книга Героев

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Коды к игре Книга Героев

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