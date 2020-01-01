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Промокоды Etam | Ноябрь 2020

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Etam

Здесь вы найдете в промокоды на скидку для Etam, узнаете о действующих акциях и предстоящих распродажах. Но сначала поговорим о самом магазине.

 

История компании

 

Etam – это интернет-магазин нижнего белья, но бренд стал известен еще до открытия сайта.


этам нижнее белье интернет магазин

 

 

Он создан в 1916 году. Его основатель – немецкий дизайнер Макс Линдеманн.

 

 

 

Несмотря на это бренд считается французским. Он создан в Париже и в своем дизайне часто отражает дух этого города.

 

 

Свое название Этам получил от ткани этамин. Макс Линдеманн любил использовать этот материал в своих работах.

 

 

Успех был моментальным. Уже через 2 года после запуска магазин стал популярным за пределами Парижа и стал продаваться в других городах. Сегодня у сети 40 тыс. бутиков в 40 странах.

 

 

Магазин сотрудничает с известными людьми. В 2008 он выпустил коллекцию совместно с Натальей Водяновой. В 2011 году приглашенным дизайнером стала Аликс Банкур, девушка-стилист из Парижа.

 

 

Нижнее белье Etam

 

Француженки возвели нижнее белье в культ. Они совершенно не стесняются тратить сотни евро на красивые комплекты. Многие парижанки спокойно выходят из дома без макияжа, но для них немыслимо надеть под одежду потертый бюстгальтер.


etam интернет магазин нижнего белья
 

Это трепетное отношение к нижнему белью отразилось и на Etam. Все коллекции компании получают признание от стилистов, дизайнеров и любителей моды.

 

У белья Etam есть и другие преимущества:

 

  • Дизайнеры компании регулярно проходят стажировки в Технологическом Университете Труа;

  • У бренда есть несколько видов уникального кружева;

  • В среднем каждый бюстгальтер компании состоит из 20 деталей.

Бренд совершенствуется с каждым домом.

 

Как получить в Etam промокод на скидку?

 


этам нижнее белье распродажа
 

Все нижнее белье Этам в интернет-магазине можно приобрести с дополнительной скидкой, даже если сейчас нет распродажи или подходящей акции. Для этого вам потребуется промокод Этам на белье. Найдите код на нашем сайте и скопируйте его в корзину.


etam промокод

 

 

Если купона Etam не нашлось, у вас еще осталась возможность сэкономить. Перейдите по ссылке сверху и получите кэшбэк. Это реальные деньги, которые можно потратить на любые покупки.

 

 

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