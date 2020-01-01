Промокоды Etam | Ноябрь 2020
Etam
Здесь вы найдете в промокоды на скидку для Etam, узнаете о действующих акциях и предстоящих распродажах. Но сначала поговорим о самом магазине.
История компании
Etam – это интернет-магазин нижнего белья, но бренд стал известен еще до открытия сайта.
Он создан в 1916 году. Его основатель – немецкий дизайнер Макс Линдеманн.
Несмотря на это бренд считается французским. Он создан в Париже и в своем дизайне часто отражает дух этого города.
Свое название Этам получил от ткани этамин. Макс Линдеманн любил использовать этот материал в своих работах.
Успех был моментальным. Уже через 2 года после запуска магазин стал популярным за пределами Парижа и стал продаваться в других городах. Сегодня у сети 40 тыс. бутиков в 40 странах.
Магазин сотрудничает с известными людьми. В 2008 он выпустил коллекцию совместно с Натальей Водяновой. В 2011 году приглашенным дизайнером стала Аликс Банкур, девушка-стилист из Парижа.
Нижнее белье Etam
Француженки возвели нижнее белье в культ. Они совершенно не стесняются тратить сотни евро на красивые комплекты. Многие парижанки спокойно выходят из дома без макияжа, но для них немыслимо надеть под одежду потертый бюстгальтер.
Это трепетное отношение к нижнему белью отразилось и на Etam. Все коллекции компании получают признание от стилистов, дизайнеров и любителей моды.
У белья Etam есть и другие преимущества:
- Дизайнеры компании регулярно проходят стажировки в Технологическом Университете Труа;
- У бренда есть несколько видов уникального кружева;
- В среднем каждый бюстгальтер компании состоит из 20 деталей.
Бренд совершенствуется с каждым домом.
Как получить в Etam промокод на скидку?
Все нижнее белье Этам в интернет-магазине можно приобрести с дополнительной скидкой, даже если сейчас нет распродажи или подходящей акции. Для этого вам потребуется промокод Этам на белье. Найдите код на нашем сайте и скопируйте его в корзину.
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