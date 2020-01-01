Здесь вы найдете в промокоды на скидку для Etam, узнаете о действующих акциях и предстоящих распродажах. Но сначала поговорим о самом магазине.

История компании

Etam – это интернет-магазин нижнего белья, но бренд стал известен еще до открытия сайта.





Он создан в 1916 году. Его основатель – немецкий дизайнер Макс Линдеманн.

Несмотря на это бренд считается французским. Он создан в Париже и в своем дизайне часто отражает дух этого города.

Свое название Этам получил от ткани этамин. Макс Линдеманн любил использовать этот материал в своих работах.

Успех был моментальным. Уже через 2 года после запуска магазин стал популярным за пределами Парижа и стал продаваться в других городах. Сегодня у сети 40 тыс. бутиков в 40 странах.

Магазин сотрудничает с известными людьми. В 2008 он выпустил коллекцию совместно с Натальей Водяновой. В 2011 году приглашенным дизайнером стала Аликс Банкур, девушка-стилист из Парижа.

Нижнее белье Etam

Француженки возвели нижнее белье в культ. Они совершенно не стесняются тратить сотни евро на красивые комплекты. Многие парижанки спокойно выходят из дома без макияжа, но для них немыслимо надеть под одежду потертый бюстгальтер.





