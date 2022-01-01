Промокоды Euro Diski (Евро Диски) | Август 2022
Euro-Diski: интернет-магазин шин и дисков
Для своего транспорта всегда хочется присматривать исключительно лучшее. Отличная подборка колесных дисков и автошин ждет вас в нашем онлайн-маркете!
О компании
С 2009 года фирма Евро-Диски занимается реализацией лучшей продукции для транспорта разных видов. Более 50 тысяч товаров можно заказывать как с доставкой, так и с возможностью самовывоза в Москве. Также организация предлагает внушительный спектр сопутствующих услуг – например, сезонное хранение.
В ассортименте представлены следующие отечественные и зарубежные бренды:
- Goodyear
- Continental
- Vredestein
- Бриджстоун
- Йокохама и др.
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