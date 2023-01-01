Компания Evotor предлагает свыше 850 сервисных решений для малого и среднего бизнеса: сопровождение товарного учета, налаживание логистики онлайн-продаж и системы доставки, и другие административные функции поможет «умный» кассовый аппарат. Благодаря использованию современных технологий, все бизнес-процессы и использование эквайринга автоматизирует смарт терминал Эвотор. Купить устройство можно онлайн уже сейчас.

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