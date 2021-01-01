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Минимальная сумма заказа - 500 рублей; Доставка террариумных животных осуществляется по ... Подробнее > предварительной договоренности с менеджером магазина. Скидка в 10% на них не распространяется. Доставка аквариумных рыб, живых и замороженных кормов не осуществляется. Аквариумы, террариумы и другой крупногабаритный товар возможен к заказу после согласования деталей по отправке с менеджером. Цены на сайте указаны без учета скидки. Скидка рассчитывается менеджером после совершения заказа. Заказы на сайте принимаются круглосуточно. Скидка 10% не суммируется с другими акционными предложениями. < Скрыть