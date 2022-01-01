Подавать заявку на очередной займ можно мгновенно после закрытия предыдущего. Также есть возможность досрочного погашения микрозайма – это допускается сделать в течение 14 календарных дней с того момента, как займ был открыт. При этом понадобится выплатить лишь проценты за реальный период пользования заемной суммой. Если же вы захотите вернуть займ полностью или частично после 14 дней, понадобится предварительно уведомить об этом компанию на электронный адрес не менее, чем за 15 дней до предполагаемой даты оплаты.

В случае, если у вас возникли финансовые затруднения и не получается вернуть деньги к нужной дате, в компании предусмотрена функция продления периода возврата на 21 или 30 дней, сделать это можно в личном профиле через сайт. Просрочку оплаты лучше не допускать – она портит вашу кредитную историю и повлечет за собой применение штрафных санкций со стороны компании.

Получить желаемую сумму клиент может на банковский расчетный счет, через СБП, наличными через систему Контакт, на QIWI-кошелек, либо на любую из своих банковских карт. Возвращать займ можно аналогичными способами, а также через любое почтовое отделение или через любой банк при помощи реквизитов.

Езаем – микрофинансовая компания, которая входит в ТОП-10 лучших в России. Она входит в международную финансовую группу TWINO и предоставляет краткосрочные займы в режиме онлайн – для их получения клиентам не надо выходить из дома, понадобится только устройство с выходом в Интернет. Сайт работает и принимает заявки круглосуточно – а значит, в Езаем взять займ вы сможете в любой экстренной ситуации. Условия сотрудничества простые и прозрачные, с каждый клиентом подписывается электронный договор, поэтому вас не ждут никакие скрытые комиссии и платежи.

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