Интернет-магазин Fandeco – отличное решение для тех, кто находится в поиске люстры, торшера или бра для своего дома. Здесь можно подобрать варианты от стильной классики до экстравагантных моделей. Используя купон на скидку Фандеко, вы без проблем найдете все необходимое для качественного освещения дома или квартиры с хорошими скидками.

Информация о компании

Интернет-маркет Фандеко – это уникальный проект на рынке осветительных приборов России. У компании есть 43 оффлайн-шоурума по стране, где с продукцией можно познакомиться вживую, а в интернет-магазине все товары доступны к выбору с удобной доставкой на дом. Среди предлагаемой продукции – не только люстры, здесь можно приобрести светильники, бра, споты, настольные лампы и торшеры, а также встраиваемые светильники и другие комплектующие и электротовары.

В сравнении с конкурентами, интернет-маркет осветительных приборов Fandeco отличается следующими преимуществами:

Гарантия на товары до 3 лет

Возможность доставки в день заказа

Наличие уникального сервиса по примерке товара

Множество способов оплаты и доставки, возможность возврата товара

В каталоге есть специальный раздел «Распродажа» - здесь можно присмотреть осветительные приборы с хорошими скидками. Акционные товары удобно сортируются по популярности, наименованию или стоимости. Можно отметить товары новые или уцененные, определить желаемый стиль и тип управления, тип комнаты и габариты – все эти же параметры для фильтра присутствуют и в основном каталоге интернет-магазина Фандеко.

Чем интересен промокод Фандеко

Перед тем, как оформлять заказ в данном онлайн-маркете, стоит подобрать специальный промокод на первый заказ или обычный скидочный промокод, если ранее вы уже совершали покупки в Фандеко. Промокод – это комбинация символов, действующая ограниченный период времени. Интернет-магазины создают подобные коды для повышения лояльности покупателей, а также для привлечения новых клиентов.

Проще всего искать код на специальных безопасных сервисах-агрегаторах – к примеру, на BeriBuy. Здесь есть промокоды не только в интернет-магазин Фандеко, но и во многие другие онлайн-маркеты. При этом все промокоды регулярно актуализируются, чтобы покупатели не тратили свое время на их проверку.

Активация промокода проста: скопируйте подходящий купон на BeriBuy и переходите в интернет-магазин Фандеко, чтобы добавить в корзину товары. Далее внутри корзины, справа нужно будет найти строку «Промокод» на сером фоне и вставить туда скопированную комбинацию. Общая стоимость сразу изменится с учетом скидки или бесплатной доставки (в зависимости от того, какой промокод был активирован).

Онлайн-примерка любого светильника

Перед покупкой часто возникают сомнения, точно ли выбранный светильник подойдет к интерьеру. На этот случай в интернет-магазине Fandeco есть практичный сервис «Онлайн-примерка». Здесь можно выбрать разные варианты готовых интерьеров или загрузить свой вариант, примеряя к нему любой осветительный прибор из каталога интернет-магазин. Люстру можно изменять по размеру, размещать в любом месте, чтобы получить как можно более реалистичный вид. Готовое изображение можно сохранить в случае необходимости, либо прямо из сервиса вернуться к покупкам. При помощи подобного сервиса покупатели могут быстро определиться с выбором и получить уверенность в том, что понравившийся светильник или торшер идеально дополнит интерьер комнаты.

Найти сервис «Онлайн-примерка» просто: он находится вверху сайта, справа от поисковой строки, и обозначен рисунком с вешалкой. Среди других полезных онлайн-сервисов – возможность добавлять товары в избранное, а также в раздел для сравнения. Сравнить между собой можно товары из любых категорий, чтобы из всех светильников и люстр выбрать самые подходящие, и уже после этого примерять их на фото своего интерьера.