Промокоды Фарш (FARШ) | Май 2023
Бургерная Farш - горячие блюда точно в срок
Не хватает времени на приготовление и походы по магазинам, а голод уже застал вас врасплох? На помощь спешит сервис Фарш - доставка бургеров по фирменному рецепту в кратчайшие сроки. Сделайте вкусный перерыв, не отрываясь от привычных дел.
О сервисе
Бургерная Фарш – сеть современной доставки еды с непревзойденным качеством приготовления. Компания основана известным ресторатором и бизнесменом Аркадием Новиковым и входит в агрохолдинг «Мираторг». Здесь вы всегда получите свежие котлеты из 100% мраморной говядины на хрустящей булочке с фирменным авторским соусом и различными начинками, куриные крылья в хрустящей панировке, стейки, салаты и т.д.
Клиенты всегда получают максимальную выгоду с заказа. На блюда из меню действуют скидки студентам и регулярные акционные предложения для всех покупателей. Отмечайте праздники по-особенному – оформляйте заказ в День рождения и получите скидку 15% на все меню, эксклюзивно для именинника. Новых клиентов ждет от компании Фарш промокод на первый заказ!
Ваши плюсы от обращения:
- Широкий выбор бургеров, салатов, закусок, горячих блюд и т.д.
- Только свежие продукты
- Авторская рецептура и контроль качества
- Спецпредложения и купон на скидку
Подкрепись с экономией – используй промокоды Farш
Агрегатор промокодов BeriBuy уже сегодня предлагает всем клиентам эксклюзивные промокоды Фарш, с которыми цены станут еще ниже.
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