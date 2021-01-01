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Промокоды Фэшн Фэктори (Fashion Factory) | Декабрь 2021
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Fashion factory school: продвижение модного дела

Открыть свою студию шитья или выпускать линейки одежды – лишь начало. Важно качественно продвигать и развивать бизнес. С этим поможет Фэшн фэктори скул – онлайн-платформа для развития своего дела с нуля.

Ассортимент курсов

Школа модного бизнеса Fashion factory готова поспособствовать своим ученикам, предлагая на выбор массу обучающих направлений:

  • Создание и производство коллекций
  • Развитие и продвижение бренда
  • Создание визуального контента
  • Управление производством и продажами
  • Обучение новым профессиям

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