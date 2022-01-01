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Промокоды Фаст Мани (FastMoney) | Октябрь 2022

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Промокоды на Фаст Мани: ваши выгодные займы

Когда нужна небольшая сумма срочно и на короткий срок – нет смысла обращаться в банки и брать кредит. Куда проще и быстрее заглянуть на сайт FastMoney: онлайн займ на карту здесь можно получить максимально быстро и без подводных камней!

О компании

Микрофинансовая компания Фаст Мани входит в Государственный реестр МФО и работает в строгом соответствии с действующим законодательством в более, чем 130 городах Росси. Здесь, не выходя из дома, можно получить деньги без отказа: сумма от 1 до 30 тысяч рублей и срок от 7 до 30 дней, по ставке всего от 0,85% в день. Чем большее количество займов оформляет клиент, тем выгоднее процентная ставка предоставляется ему с каждой новой заявкой. Выдача займов осуществляется в режиме 24/7, без выходных и перерывов.

Клиенты МФО получают целый ряд выгодных преимуществ:

  • Решение по заявке всего за 5 минут и мгновенный перевод средств на карту
  • Возможность досрочного погашения и бесплатного продления срока займа
  • Не требуются справки, поручители и залог
  • Не нужны обоснования о прошлой кредитной истории

FastMoney займ

Условия для заемщиков предъявляются несложные: достаточно быть в возрасте от 23 до 75 лет, иметь паспорт и гражданство РФ, прописку на территории России, а также почту, мобильный телефон и именную банковскую карту. Получить в Фаст Мани займ на карту по онлайн-заявке можно на карту либо наличкой через терминал Киви, а гасить заем можно наличными в офисах, в QIWI-терминалах или через Контакт, через систему Золотая Корона, электронными кошельками ЮMoney и WebMoney и др.

Где искать промокоды FastMoney

Благодаря проверенной площадке BeriBuy можно оформить займ онлайн на уникальных условиях – например, по более низкой процентной ставке или с бонусной суммой сверх одобренной. Для этого достаточно воспользоваться промокодом – уникальной буквенно-цифровой комбинацией. Код указывается прямо в заявке, просто скопируйте его с сайта BeriBuy и наслаждайтесь вашей выгодной экономией!

Промокод FastMoney

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