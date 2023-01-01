Промокоды FINNTRAIL (Финтрейл) | Декабрь 2023
Одежды FINNTRAIL – активный отдых на максимум
Предпочитаете суровые природные условия и не упускаете шанса отправиться в поход – вам необходима прочная и качественная экипировка!
О компании
Свыше 10 лет на рынке, более 400 дилеров по всем регионам РФ, от 100 000 довольных покупателей – это то, чем славится одежда Финтрейл. Купить в интернет-магазине можно все необходимое, что потребуется для активного отдыха на квадроциклах, снегоходах, а также на охоте и на рыбалке или в походе.
Главная особенность продукции заключается в высоком уровне изготовления, в применении прочных и износостойких материалов – клиент будет не только в тепле и комфорте, но и сохранит подвижность.
Ваши плюсы при обращении в FINNTRAIL:
- Доставка в любой регион России
- Предусмотрена покупка в рассрочку
- Акции и промокоды Финтрейл
- Гарантийный срок 6 месяцев + 1 год бесплатного сервиса
Промокоды FINNTRAIL, которые работают
Покупки выгоднее с промокодом от агрегатора БериБай – экономия уже ждет всех, кто укажет купон на скидку при оплате заказа.
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