Предпочитаете суровые природные условия и не упускаете шанса отправиться в поход – вам необходима прочная и качественная экипировка!

О компании

Свыше 10 лет на рынке, более 400 дилеров по всем регионам РФ, от 100 000 довольных покупателей – это то, чем славится одежда Финтрейл. Купить в интернет-магазине можно все необходимое, что потребуется для активного отдыха на квадроциклах, снегоходах, а также на охоте и на рыбалке или в походе.

Главная особенность продукции заключается в высоком уровне изготовления, в применении прочных и износостойких материалов – клиент будет не только в тепле и комфорте, но и сохранит подвижность.

Ваши плюсы при обращении в FINNTRAIL: