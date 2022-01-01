Промокоды Финтерра | Октябрь 2022
Взять займ на карту Финтерра – ваше доступное решение
Если финансовая ситуация застала врасплох, не теряйте времени и обращайтесь в МФО Finterra. Микрозайм Финтерра оформляется по онлайн-заявке без поручителей, залога и без справок!
О компании
МФО Finterra ведет свою деятельность более 11 лет на рынке и уже входит в 20-ку лидирующих компаний на рынке МФО по всей России. Займ Финтерра доступен на срок от 1 до 31 дня и на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, даже с плохой кредитной историей. Первый заем можно оформить по ставке 0% на первые 5 дней, далее ставка будет не более 1% в день. Доступны бесплатное досрочное погашение и продление срока займа, чтобы не допустить просрочки и штрафных санкций.
Среди ключевых достоинств организации можно выделить следующие:
- Круглосуточное оформление кредитов
- Полное соответствие действующему законодательству РФ
- Онлайн-заявка рассматривается не более 15 минут
- Возможность получить кредит на карту любого банка
Правила для клиентов при оформлении
Чтобы получить в Финтерра займ на карту онлайн, клиент должен соответствовать несложным требованиям:
- Гражданство РФ
- СНИЛС и паспорт РФ
- Возраст от 18 до 80 лет
- Постоянный источник дохода
- Действующие контактный телефон и адрес электронной почты
Как получить бонусы при оформлении
При оформлении онлайн-заявки на микрозайм вы сможете получить дополнительную выгоду – используйте промокоды Финтерра от агрегатора BeriBuy. Актуальный купон на скидку можно найти всего за пару минут, а указать его нужно в форме заявки на кредит. Промокоды Finterra помогут вам не только получить персональные условия, но и сэкономить бюджет для других приятных трат!
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