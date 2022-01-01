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Взять займ на карту Финтерра – ваше доступное решение

Если финансовая ситуация застала врасплох, не теряйте времени и обращайтесь в МФО Finterra. Микрозайм Финтерра оформляется по онлайн-заявке без поручителей, залога и без справок!

О компании

МФО Finterra ведет свою деятельность более 11 лет на рынке и уже входит в 20-ку лидирующих компаний на рынке МФО по всей России. Займ Финтерра доступен на срок от 1 до 31 дня и на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, даже с плохой кредитной историей. Первый заем можно оформить по ставке 0% на первые 5 дней, далее ставка будет не более 1% в день. Доступны бесплатное досрочное погашение и продление срока займа, чтобы не допустить просрочки и штрафных санкций.

Среди ключевых достоинств организации можно выделить следующие:

  • Круглосуточное оформление кредитов
  • Полное соответствие действующему законодательству РФ
  • Онлайн-заявка рассматривается не более 15 минут
  • Возможность получить кредит на карту любого банка

Микрозайм Финтерра

Правила для клиентов при оформлении

Чтобы получить в Финтерра займ на карту онлайн, клиент должен соответствовать несложным требованиям:

  • Гражданство РФ
  • СНИЛС и паспорт РФ
  • Возраст от 18 до 80 лет
  • Постоянный источник дохода
  • Действующие контактный телефон и адрес электронной почты

Как получить бонусы при оформлении

При оформлении онлайн-заявки на микрозайм вы сможете получить дополнительную выгоду – используйте промокоды Финтерра от агрегатора BeriBuy. Актуальный купон на скидку можно найти всего за пару минут, а указать его нужно в форме заявки на кредит. Промокоды Finterra помогут вам не только получить персональные условия, но и сэкономить бюджет для других приятных трат!

Finterra промокод

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