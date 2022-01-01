Фитнес-одежда позволяет заниматься спортом комфортнее и продуктивнее. Найти отличные варианты для любых тренировок можно в интернет-магазине Фит2ю.

О компании

Fit2u – одежда для фитнеса для мужчин, женщин и даже для детей. Для пошива российская компания использует только эластичные ткани, устойчивые к скатыванию и позволяющие коже дышать в процессе тренировок.

В ассортименте маркета представлены:

Лосины, легинсы, топы и бра

Спортивные костюмы

Футболки, майки, анораки и рашгарды

Комбинезоны, комплекты, спортивные аксессуары

В лидерах продаж – женский топ Profit с чашками на молнии, обеспечивающий груди надежную поддержку.