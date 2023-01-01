Промокоды Фит Сервис (FIT SERVICE) | Июнь 2023
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О компании
Федеральная сеть имеет свыше 300 станций в 153 городах. Мастера используют только профессиональный инструмент и проверенные запчасти. Клиенту доступен широкий выбор услуг: заправка кондиционера, ремонт подвески, трансмиссии, электрооборудования, замена масла и т.д. Не пропустите акции в Фит Сервис: бесплатная диагностика ходовой части или сезонный шиномонтаж.
Плюсы для вас:
- Ремонт любых новых и старых авто
- Гарантия на работы
- Кешбэк и бесплатные услуги
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