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Промокоды Фит Сервис (FIT SERVICE) | Июнь 2023

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Чтобы ваш автомобиль всегда был исправлен и на ходу, доверьте обслуживание проверенным специалистам компании FIT SERVICE.

О компании

Федеральная сеть имеет свыше 300 станций в 153 городах. Мастера используют только профессиональный инструмент и проверенные запчасти. Клиенту доступен широкий выбор услуг: заправка кондиционера, ремонт подвески, трансмиссии, электрооборудования, замена масла и т.д. Не пропустите акции в Фит Сервис: бесплатная диагностика ходовой части или сезонный шиномонтаж.

Плюсы для вас:

  • Ремонт любых новых и старых авто
  • Гарантия на работы
  • Кешбэк и бесплатные услуги

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