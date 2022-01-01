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Промокоды Fitmost (Фитмост) | Май 2022

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Фитмост - поиск занятий, не выходя из дома

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О компании

Fitmost – единый провайдер в сфере физического здоровья и релакса. На одной площадке размещаются более 350 компаний, среди которых вы можете удобно бронировать посещения. Пользователю достаточно обзавестись одним сертификатом – и тратить его можно на любые из представленных услуг.

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