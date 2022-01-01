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Промокоды Fitness Place | Июль 2022

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Интернет-магазин Fitness Place: ваши полезные аксессуары

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О компании

Мультибрендовый спортивный гипермаркет предлагает товары среднего и высокого ценового сегментов. С площадкой сотрудничают Nike, Asics, Hoka, Body Solid, Bronze Gym и масса других крупных брендов.

В каталоге предлагаются:

  • Самокаты, тренажеры и велосипеды
  • Аксессуары для фитнеса
  • Беговые кроссовки, футболки, носки и др.

Fitness place магазин

Чем выгодны промокоды Fitness Place

Актуальные промокоды Фитнесс Плейс – отличный способ для экономии вашего бюджета. Найдя код на специальном сервисе BeriBuy и указав его в корзине онлайн-маркета перед оплатой, вы сможете получить скидку до 30% и даже больше! Не упустите вашу экономию!

 

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