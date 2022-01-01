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О компании
Мультибрендовый спортивный гипермаркет предлагает товары среднего и высокого ценового сегментов. С площадкой сотрудничают Nike, Asics, Hoka, Body Solid, Bronze Gym и масса других крупных брендов.
В каталоге предлагаются:
- Самокаты, тренажеры и велосипеды
- Аксессуары для фитнеса
- Беговые кроссовки, футболки, носки и др.
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