Начать заботиться о своем здоровье никогда не поздно. Сделать это можно вместе с фитомаркетом Эвалар – огромным онлайн-магазинов товаров для здорового образа жизни. Крупная компания всегда готова помочь с индивидуальным подбором здоровых продуктов!

О компании

Проект фитомаркет Эвалар нацелен на то, чтобы научить каждого оставаться здоровым и грамотно заботиться о здоровье близких. Экспертная команда диетологов, врачей и нутрициологов лично отслеживает каждый этап разработки продуктов и делится своим опытом с покупателями. Эвалар – это:

Более 30 лет знаний и накопленного опыта

Собственные независимые лаборатории

Стабильное европейское качество

Постоянно расширяющийся ассортимент

В ассортименте магазина представлены натуральные и диетические продукты, товары для веганов и вегетарианцев, продукты с повышенным содержанием клетчатки. Вы можете приобрести витамины и минералы, чаи и травяные сборы, натуральную косметику, протеины, гейнеры и многое другое с доставкой прямо на дом!

Полезный фитоблог

Чтобы всегда быть в курсе мнения экспертов, обзора новых продуктов и полезных статей о ЗОЖ, стоит взять на заметку раздел «Фитоблог». Здесь собираются самые интересные материалы от компании – если речь в них идет о товарах, для удобства покупателей все они снабжаются ссылками прямо в тексте. Вы сможете добавить понравившийся товар в корзину сразу после чтения!