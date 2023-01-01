Промокоды Фламинго (Flamingo) | Март 2023
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О магазине
Обновить свой образ клиентов приглашает сеть Flamingo: интернет-магазин одежды от известных брендов с оборотным трафиком более 1,5 млн. Средняя покупательская сумма составляет 85$, благодаря прямым поставкам известных фирменных линеек.
Интернет-магазин Фламинго дает особые преимущества:
- Свыше 1 млн. наименований
- Ежедневные поставки более 500 ед.
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