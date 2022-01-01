Яркий букет цветов или необычная подборка с фруктами и елочными шарами – подобные презенты будут уместны к любому празднику и торжеству. Флораэкспресс.ру – тот магазин, где вам помогут подобрать действительно оригинальный вариант.

О компании и ассортименте

Флора экспресс - доставка цветов и подарочных наборов, которая с 2006 года успешно вручила более 200 тысяч букетов. Заказать товар можно на сайте – доставка осуществляется в 4788 городах, оператор сам направит вашу заявку в нужную точку.

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Наборы из конфет, меда, бокалов и др.

В топ-10 продаж вошла композиция «Зимнее очарование» - оригинальный еловый лапник, декоративные фрукты и ягоды стали лучшим выбором для новогодних праздников.