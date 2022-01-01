Промокоды Floraexpress | Февраль 2022
Floraexpress - доставка цветов, способных удивить
Яркий букет цветов или необычная подборка с фруктами и елочными шарами – подобные презенты будут уместны к любому празднику и торжеству. Флораэкспресс.ру – тот магазин, где вам помогут подобрать действительно оригинальный вариант.
О компании и ассортименте
Флора экспресс - доставка цветов и подарочных наборов, которая с 2006 года успешно вручила более 200 тысяч букетов. Заказать товар можно на сайте – доставка осуществляется в 4788 городах, оператор сам направит вашу заявку в нужную точку.
- Букеты
- Композиции
- Охапки
- Подарки
- Наборы из конфет, меда, бокалов и др.
В топ-10 продаж вошла композиция «Зимнее очарование» - оригинальный еловый лапник, декоративные фрукты и ягоды стали лучшим выбором для новогодних праздников.
Что может дать промокод Floraexpress
Чтобы покупка стильного презента не ударила по кошельку, подберите скидочный промокод Флораэкспресс на сайте надежного сервиса промокодов BeriBuy. Здесь вас ждут только актуальные купоны на скидку, включая и промокоды на первый заказ для новых клиентов.
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