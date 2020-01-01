Floryday – это интернет-магазин женской одежды и аксессуаров. Он базируется в Лондоне, но доставляет в 100 стран.

Его особенности:

Огромный выбор товаров на любой вкус.;



Предзаказ со скидкой до 50%;



Каждый покупатель получит купоны в Флоридей, если опубликует в инстаграм свое фото в продукции магазина;



Доставка в любые страны мира не дольше 6 дней;



Максимально простой возврат;



Постоянные распродажи, а самые крупные из них – это КиберПонедельник и Черная Пятница.





Скидки и промокоды Флоридей

Бренд постоянно проводит акции с дополнительными скидками, но это не единственный способ экономии. Вы в любой момент может получить специальный код. Введите его в поле при оформлении заказа. Он снизит цену или предоставит бонус, все зависит от самого промокода.

Чтобы получать такие купоны, зарегистрируйтесь на БериБай. Здесь собраны скидки из сотни разных магазинов и сервисов. Если подпишетесь на рассылку, будете узнать о них самыми первыми.

Кэшбэк Floryday

На этой странице вы получите и кэшбэк, возврат процента от выплаченной суммы. После оплаты и получения покупки на ваш счет приходят реальные деньги. Дальше выводите их на карту, кошелек или баланс телефона и вновь тратьте на шопинг. Например, снова на покупки в Флоридей.

Вместе с кэшбэком можно использовать и промокоды или приобрести товары из раздела распродажи. Так вы получите максимальную выгоду с каждого заказа.