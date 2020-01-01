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Промокоды Floryday | Ноябрь 2020

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О магазине Floryday

Floryday – это интернет-магазин женской одежды и аксессуаров. Он базируется в Лондоне, но доставляет в 100 стран.

 

Его особенности:

  • Огромный выбор товаров на любой вкус.;

  • Предзаказ со скидкой до 50%;

  • Каждый покупатель получит купоны в Флоридей, если опубликует в инстаграм свое фото в продукции магазина;

  • Доставка в любые страны мира не дольше 6 дней;

  • Максимально простой возврат;

  • Постоянные распродажи, а самые крупные из них – это КиберПонедельник и Черная Пятница.


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Скидки и промокоды Флоридей

Бренд постоянно проводит акции с дополнительными скидками, но это не единственный способ экономии. Вы в любой момент может получить специальный код. Введите его в поле при оформлении заказа. Он снизит цену или предоставит бонус, все зависит от самого промокода.

 

Чтобы получать такие купоны, зарегистрируйтесь на БериБай. Здесь собраны скидки из сотни разных магазинов и сервисов. Если подпишетесь на рассылку, будете узнать о них самыми первыми.

 

 

Кэшбэк Floryday

 

На этой странице вы получите и кэшбэк, возврат процента от выплаченной суммы. После оплаты и получения покупки на ваш счет приходят реальные деньги. Дальше выводите их на карту, кошелек или баланс телефона и вновь тратьте на шопинг. Например, снова на покупки в Флоридей.

 

Вместе с кэшбэком можно использовать и промокоды или приобрести товары из раздела распродажи. Так вы получите максимальную выгоду с каждого заказа.

 

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