Промокоды Floryday | Ноябрь 2020
О магазине Floryday
Floryday – это интернет-магазин женской одежды и аксессуаров. Он базируется в Лондоне, но доставляет в 100 стран.
Его особенности:
- Огромный выбор товаров на любой вкус.;
- Предзаказ со скидкой до 50%;
- Каждый покупатель получит купоны в Флоридей, если опубликует в инстаграм свое фото в продукции магазина;
- Доставка в любые страны мира не дольше 6 дней;
- Максимально простой возврат;
- Постоянные распродажи, а самые крупные из них – это КиберПонедельник и Черная Пятница.
Скидки и промокоды Флоридей
Бренд постоянно проводит акции с дополнительными скидками, но это не единственный способ экономии. Вы в любой момент может получить специальный код. Введите его в поле при оформлении заказа. Он снизит цену или предоставит бонус, все зависит от самого промокода.
Чтобы получать такие купоны, зарегистрируйтесь на БериБай. Здесь собраны скидки из сотни разных магазинов и сервисов. Если подпишетесь на рассылку, будете узнать о них самыми первыми.
Кэшбэк Floryday
На этой странице вы получите и кэшбэк, возврат процента от выплаченной суммы. После оплаты и получения покупки на ваш счет приходят реальные деньги. Дальше выводите их на карту, кошелек или баланс телефона и вновь тратьте на шопинг. Например, снова на покупки в Флоридей.
Вместе с кэшбэком можно использовать и промокоды или приобрести товары из раздела распродажи. Так вы получите максимальную выгоду с каждого заказа.
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