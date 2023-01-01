Добраться в пункт назначения на самолете можно быстро и комфортно, а главное – сохранив бюджет, с помощью первой в России современной компании-лоукостер. Платите только за то, что действительно нужно.

О компании

Сделать путешествие комфортным и доступным по цене предлагает авиакомпания Smartavia: купить авиабилеты онлайн клиенты смогут полностью под себя. Теперь абсолютно каждый сможет определить степень комфорта: например, наличие дополнительной ручной клади, размерность багажа, оформление тарифа с возможностью возврата, наличие обеда в процессе перелета и т.д. Предусмотрен вариант полного отказа от всех опций, что делает стоимость билета существенно ниже.

В Смартавиа регистрация на рейс онлайн происходит без визита в офис. Парк насчитывает 13 реактивных самолетов для пассажирских перевозок, которые уже перевезли более 3 млн. пассажиров. Сэкономьте время и выбирайте рейс дистанционно из дома или офиса, а применив промокоды Смартавиа на первую покупку, получите дополнительную выгоду при оплате.

Преимущества при обращении: