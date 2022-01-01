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О компании
FOAM – интернет-магазин независимого формата, где 2 специалиста – блогер Адэль Мифтахова и модный редактор Маша Ворслав отбирают только реально работающие средства. Здесь предлагается около сотни марок, некоторые из них эксклюзивно продаются на платформе ФОАМ косметика:
- Timeless Skin Care
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- Evolve Organic Beauty
- Индид Лаборатори и другие
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