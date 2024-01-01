Видеоигры прочно вошли в жизнь современного человека. Они помогают развивать логическое мышление, скоротать время и даже дают возможность зарабатывать. Игровая индустрия развивается очень быстро, и не каждый компьютер может справиться с выходящими новинками. Но облачный гейминг МТС Fog Play нашел выход. С ним вы можете запускать любые приложения на максималках, даже на стареньком компьютере, за считанные секунды.

О компании

МТС Fog Play — это облачная площадка российского оператора мобильной связи. Она позволяет пользователям играть на высоких настройках графики без необходимости владения мощным ПК или консолью. Вместо этого процесс запускается на серверах оператора, а видеопоток передается на устройство владельца через интернет. Это означает, что все тяжелые вычисления и обработка графики происходят не на устройстве игрока, а в облаке.

Благодаря мощным серверам, вы можете наслаждаться играми с высоким разрешением и частотой кадров, что обеспечивает плавный и качественный игровой процесс. Площадка поддерживает различные операционные системы и устройства, что делает ее доступной для широкого круга пользователей.

Туманный гейминг бесплатно — это прекрасная возможность играть в лучшие игры онлайн в хорошем качестве, с поддержкой геймпадов, не имея мощного ПК. Вы можете подключаться с помощью МТС Fog Play на ТВ и приставках, наслаждаясь последними хитами или классикой без покупки дорогих игровых систем. Все, что нужно, — это устройство и подписка.

Ассортимент, достоинства и услуги

Чтобы использовать туманный гейминг, вам необходимо оплатить только игровое время. А если применить промокоды МТС гейминг, то вы получите дополнительную выгоду. Облачный гейминг гарантирует быстрый старт и нулевое время загрузки. Выбирайте свой вариант и начинайте играть в течение нескольких секунд, не тратя время на установку и обновления. Здесь вы найдете более 1800 игр онлайн, в том числе, самые последние новинки. Например: The Sims 4, Kenshi, RESIDENT EVIL 4 и многое другое.

Вы можете использовать МТС Fog Play на телефоне, планшете, ноутбуке или телевизоре, главное — иметь доступ в интернет. Еще одним бонусом для геймеров является монетизация. Платформа дает шанс зарабатывать деньги. Вы можете сдавать свой компьютер в аренду для облачного гейминга, а вам будут платить за подключение. Заработанные средства можно вывести на карту.

В МТС облачный гейминг можно не бояться за утечку ваших данных. Фирма гарантирует безопасность и конфиденциальность. Также поддерживаются мультиплеерные режимы. Это позволяет игрокам со всего мира объединяться и соревноваться друг с другом.

Преимущества: