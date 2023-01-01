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Промокоды ФОРА-БАНК | Февраль 2023

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Об ассортименте

С 1992 года в ФОРА-БАНК заказать дебетовую карту онлайн или воспользоваться другими услугами можно на лучших условиях. Компания имеет требуемые государственные лицензии и отличается большим спектром предложений – рефинансирование, кредит наличными, кредитная карта и не только.

Лучшее предложение - виртуальная карта МИР «Все включено»:

  • Кэшбэк до 20% за приобретения у партнеров
  • Наличие сезонного кэшбэка 5% с выплатой в рублях
  • Бесплатное обслуживание для сотрудников бюджетной сферы, пенсионеров и учащихся, а также при тратах от 15000р в месяц

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