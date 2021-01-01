От исправности оргтехники в офисах и на предприятиях зависит скорость выполнения множества рабочих задач. Поэтому важно с особым вниманием подбирать принтеры, бесперебойники и сканеры. Надежным поставщиком оборудования для бизнеса является интернет-магазин ForOffice. Высокое качество сочетается с доступной стоимостью и возможностью экономии при использовании промокодов.

Кратко о компании

Интернет-маркет ForOffice работает с 2002 года, доставляя заказы по территории России. Для простоты выбора ForOffice.ru интернет-магазин предусмотрел видео-показ оборудования из демонстрационного зала в режиме онлайн. Через любой удобный сервис менеджер компании продемонстрирует машины или ПК, а также поможет с оформлением онлайн-заказа. Регулярно в магазине проводятся акции, возможна также распродажа оборудования.

В ассортименте интернет-магазина ФорОфис представлена следующая продукция:

Полиграфическое оборудование

PRO-машины, оргтехника и компьютеры

Презентационное оборудование

Торговое, складское и банковское оборудование

3D оборудование, канцелярия, станки и генераторы

Что дает промокод ФорОфис

Если при оформлении онлайн-заказа использовать специальный купон на скидку ФорОфис, или так называемый промокод, любое оборудование можно приобрести по сниженной цене. Промокоды также могут давать бесплатную доставку, подарок к заказу или другие бонусы. Все промокоды ограничены по сроку действия, поэтому их стоит искать на безопасной площадке, где они всегда актуальны. Одной из таких является BeriBuy.

Чтобы активировать в магазине ForOffice промокод, необходимо предварительно скопировать его на сервисе BeriBuy. Далее, добавив в корзину магазина нужное вам оборудование, при оформлении заказа скопированный код понадобится вставить в специальную строку. После того, как общая сумма заказа изменится, можно переходить к оплате.