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Купоны ForOffice (ФорОфис) | Сентябрь 2021

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Ваш купон ForOffice: оргтехника для дома и офиса

От исправности оргтехники в офисах и на предприятиях зависит скорость выполнения множества рабочих задач. Поэтому важно с особым вниманием подбирать принтеры, бесперебойники и сканеры. Надежным поставщиком оборудования для бизнеса является интернет-магазин ForOffice. Высокое качество сочетается с доступной стоимостью и возможностью экономии при использовании промокодов.

Кратко о компании

Интернет-маркет ForOffice работает с 2002 года, доставляя заказы по территории России. Для простоты выбора ForOffice.ru интернет-магазин предусмотрел видео-показ оборудования из демонстрационного зала в режиме онлайн. Через любой удобный сервис менеджер компании продемонстрирует машины или ПК, а также поможет с оформлением онлайн-заказа. Регулярно в магазине проводятся акции, возможна также распродажа оборудования.

foroffice ru интернет магазин

В ассортименте интернет-магазина ФорОфис представлена следующая продукция:

  • Полиграфическое оборудование
  • PRO-машины, оргтехника и компьютеры
  • Презентационное оборудование
  • Торговое, складское и банковское оборудование
  • 3D оборудование, канцелярия, станки и генераторы

Что дает промокод ФорОфис

Если при оформлении онлайн-заказа использовать специальный купон на скидку ФорОфис, или так называемый промокод, любое оборудование можно приобрести по сниженной цене. Промокоды также могут давать бесплатную доставку, подарок к заказу или другие бонусы. Все промокоды ограничены по сроку действия, поэтому их стоит искать на безопасной площадке, где они всегда актуальны. Одной из таких является BeriBuy.

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Чтобы активировать в магазине ForOffice промокод, необходимо предварительно скопировать его на сервисе BeriBuy. Далее, добавив в корзину магазина нужное вам оборудование, при оформлении заказа скопированный код понадобится вставить в специальную строку. После того, как общая сумма заказа изменится, можно переходить к оплате.

Лизинг оборудования

Для начинающих компаний или тех, кому требуется дорогостоящее оборудование без больших единоразовых затрат, ФорОфис предлагает возможность взять любую из представленной техники в лизинг. Оформить лизинг можно прямо на сайте, достаточно заполнить заявку, выбрав условия одной из лизинговых компаний-партнеров. Как только будет принято положительное решение о финансировании, ФорОфис тут же приступает к оформлению сделки – лизинг позволит пользоваться плоттером, флексографической машиной или интерактивной маркерной доской с удобными ежемесячными платежами.

Планируя совершить заказ в интернет-магазине ForOffice, не забудьте заглянуть на сайт BeriBuy. Всегда актуальные скидочные промокоды ждут каждого покупателя!

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