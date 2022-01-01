Интернет-магазин велосипедов Форвард – крупнейший поставщик велозапчастей, аксессуаров и моделей велосипедов для детей и взрослых. Более 5 миллионов россиян уже пользуются продукцией этой фирмы, при этом покупателей радует наличие в ассортименте вариантов из разных ценовых сегментов.

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