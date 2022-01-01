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Промокоды Fox Legends | Декабрь 2022

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Игра Фокс Легендс: погрузись в восточную мифологию

Чтобы отдохнуть и расслабиться, свободное время можно посвятить новой онлайн-игре – этот вариант станет отличным выбором!

Об игровом процессе

Fox Legends - игра на ПК, которая стала самой ожидаемой в 2022 году в жанре MMORPG. Вас ждет восточная мифология с добавлением аниме, многочисленные красочны локации и масса событий. Побеждайте боссов, катаясь на фантастических животных, и создавайте коллекции питомцев: в Fox Legend онлайн играть будет максимально интересно!

Из главных плюсов игрового процесса:

  • Качественная 3D-графика без зависания
  • Создание персонажа из более, чем 500 миллиардов комбинаций
  • Богатый PVE/PVP/GVG геймплей
  • Возможность активировать Fox Legends коды для получения редких предметов и бонусов

Игра Фокс Легендс

Чем примечательны актуальные промокоды Fox Legends

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Фокс Легендс промокоды

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