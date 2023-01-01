Промокоды FRANCESCO DONNI (Франческо Донни) | Ноябрь 2023
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О компании
Главное преимущество FRANCESCO DONNI – интернет-магазин, где доступны тысячи моделей ручной работы в фирменном стиле с применением тканей высшей марки. За 20+ лет бренд получил признание среди покупателей РФ, Европы и Азии. На протяжении всего производства проводится особый контроль качества для исключения брака.
Ключевые особенности:
- Регулярный выпуск лимитированных коллекций
- Доставка заказов в регионы РФ
- Использование экологичных материалов
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