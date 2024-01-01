Корпоративы, выставки и другие важные события невозможно представить без фуршета. Где найти хороший кейтеринг, заказать с доставкой вкусные блюда и при этом сэкономить?

О сервисе

Фрэш Дэй кейтеринг с 2016 года помогает в организации мероприятий любых масштабов. Представленное на сайте меню подойдет для бизнес-ланчей или крупных застолий. В ассортимент входят десерты, канапе, салаты, холодные закуски и многое другое. Также доставка готовой еды до дома доступна в индивидуальном порядке по предварительному заказу.

Основные преимущества: