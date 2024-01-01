Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Fresh Day

Промокоды Freshday | Март 2024

Похожие магазины
МегаМаркет
Перекресток
Яндекс Маркет
Пятерочка
Папа Джонс
Яндекс Лавка
Пакет x5
Азбука Вкуса
Маркет Деливери
Яндекс Еда

Fresh Day - готовая еда для вашего мероприятия

Корпоративы, выставки и другие важные события невозможно представить без фуршета. Где найти хороший кейтеринг, заказать с доставкой вкусные блюда и при этом сэкономить?

О сервисе

Фрэш Дэй кейтеринг с 2016 года помогает в организации мероприятий любых масштабов. Представленное на сайте меню подойдет для бизнес-ланчей или крупных застолий. В ассортимент входят десерты, канапе, салаты, холодные закуски и многое другое. Также доставка готовой еды до дома доступна в индивидуальном порядке по предварительному заказу.

Фреш Дей промокод еда на заказ

Основные преимущества:

  • разнообразные фуршетные наборы
  • помощь в подборе меню от консультантов
  • акции и скидки для постоянных клиентов

Промокоды Freshday - выгода очевидна

На сайте БериБай можно найти рабочие промокоды Фрэш Дэй. Примените купон на скидку перед оплатой в корзине магазина. Если вы - новый клиент Freshday, промокод на первый заказ поможет снизить цену. Подарите праздник коллегам или родным на ваших условиях!

Freshday промокод на первый заказ

Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина