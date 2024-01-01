Промокоды Freshday | Март 2024
Fresh Day - готовая еда для вашего мероприятия
Корпоративы, выставки и другие важные события невозможно представить без фуршета. Где найти хороший кейтеринг, заказать с доставкой вкусные блюда и при этом сэкономить?
О сервисе
Фрэш Дэй кейтеринг с 2016 года помогает в организации мероприятий любых масштабов. Представленное на сайте меню подойдет для бизнес-ланчей или крупных застолий. В ассортимент входят десерты, канапе, салаты, холодные закуски и многое другое. Также доставка готовой еды до дома доступна в индивидуальном порядке по предварительному заказу.
Основные преимущества:
- разнообразные фуршетные наборы
- помощь в подборе меню от консультантов
- акции и скидки для постоянных клиентов
Промокоды Freshday - выгода очевидна
На сайте БериБай можно найти рабочие промокоды Фрэш Дэй. Примените купон на скидку перед оплатой в корзине магазина. Если вы - новый клиент Freshday, промокод на первый заказ поможет снизить цену. Подарите праздник коллегам или родным на ваших условиях!
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.
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