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Friend Function: интернет-магазин ярких аксессуаров
Даже самый базовый образ можно сделать невероятным, если добавить к нему стильные акценты от этого интернет-маркета.
О компании
С 2012 года онлайн-маркет подбирает для покупателей лучшие городские аксессуары от топовых производителей: шапки, солнечные очки, сумки, рюкзаки и др. Все товары отличаются высоким качеством, стилем и невероятной практичностью.
Главные плюсы для покупателей:
- Редкие для России западные бренды
- Хендмейд-марки и товары собственного производства
- Быстрая доставка и удобная оплата
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