В свободное время, когда хочется расслабиться и отдохнуть, виртуальные онлайн-игры отлично помогут скрасить досуг. Чтобы игровой процесс был действительно качественным и полноценным, не стоит выбирать «пиратские» версии – лицензионные варианты куда более интересны. На сайте Гейб стор вас ждет большой выбор вариантов и сюжетов от ведущих производителей игрового софта на любой вкус!

О магазине

GabeStore – интернет-площадка с огромным ассортиментом лицензионных ключей (доступов) к онлайн-играм разных жанров. Компания была основана в 2014 году, продавая выборочные ключи, и только спустя 2 года ей удалось превратиться из скромного сайта в крупный магазин. Поддерживаемый сервис активации – Steam, в каталоге игр можно найти стратегии, приключения, инди, спорт, симуляторы, гонки и многое другое. Для удобства покупателей, на сайте создан раздел «Подборки» - здесь можно присмотреть игры с максимальной реалистичностью, игры с ответственными решениями, самые грустные сюжеты и даже лучшие ужасы.

Интересные факты о компании Гейб Стор:

За сутки в магазине продается около 1500 лицензионных ключей

Личный рекорд – 5 тысяч проданных ключей за 2 дня (к игре Metro: Exodus)

Все продаваемые игры закупаются у официальных издателей и дистрибьюторов

Среди главных партнеров магазина – Бука, 1С-СофтКлаб, Enaza, Новый диск и др.

Глава техподдержки компании лично наиграл в Dota2 больше 4 тысяч часов

Абсолютно все сотрудники компании сами являются геймерами со стажем

Бессменные лидеры продаж, ключи для которых приобретаются практически каждый день – игры Dark Souls Remastered, ELDEN RING Deluxe Edition и Squad. Известные сюжеты и насыщенный геймплей заметно выделяются среди других игр.

Советы по выбору игр

Для удобства покупателей, на сайте маркета Гейб Стор обязательно указывается поддержка языков, регион активации и сервис активации. Эту информацию нужно учесть для корректной работоспособности игры. Оценить визуал помогут скриншоты и трейлеры, а узнать больше о сюжете – детальное описание и состав набора, указанные чуть ниже. Каждая игра также содержит системные требования. Покупатели могут оставлять свои реальные отзывы о любой из игр, чтобы помочь другим пользователям определиться с выбором. Также обратите внимание на иконки в левой части – они подскажут, есть ли в этой игре мультиплеер и одиночный режим, возможно ли построение кооперативов по сети и поддерживает ли игра геймпад. Это существенно облегчит и ускорит ваш выбор.

Промокод GabeStore для получения скидки

Планируя оплачивать доступ к долгожданной новинке или хиту мира компьютерных игр, не торопитесь сразу переводить деньги. Если зайти на проверенный сервис BeriBuy и подобрать актуальный купон на скидку (здесь все промокоды обновляются ежедневно), можно неплохо сэкономить свой бюджет. Использовать промокоды Гейб Стор можно при каждой оплате доступа – просто копируйте код и указывайте его в специальной строке в корзине магазина.