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Промокоды GabeStore (Гейб Стор) | Март 2022

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GabeStore: ваш профессиональный мир виртуальных игр

В свободное время, когда хочется расслабиться и отдохнуть, виртуальные онлайн-игры отлично помогут скрасить досуг. Чтобы игровой процесс был действительно качественным и полноценным, не стоит выбирать «пиратские» версии – лицензионные варианты куда более интересны. На сайте Гейб стор вас ждет большой выбор вариантов и сюжетов от ведущих производителей игрового софта на любой вкус!

О магазине

GabeStore – интернет-площадка с огромным ассортиментом лицензионных ключей (доступов) к онлайн-играм разных жанров. Компания была основана в 2014 году, продавая выборочные ключи, и только спустя 2 года ей удалось превратиться из скромного сайта в крупный магазин. Поддерживаемый сервис активации – Steam, в каталоге игр можно найти стратегии, приключения, инди, спорт, симуляторы, гонки и многое другое. Для удобства покупателей, на сайте создан раздел «Подборки» - здесь можно присмотреть игры с максимальной реалистичностью, игры с ответственными решениями, самые грустные сюжеты и даже лучшие ужасы.

Интересные факты о компании Гейб Стор:

  • За сутки в магазине продается около 1500 лицензионных ключей
  • Личный рекорд – 5 тысяч проданных ключей за 2 дня (к игре Metro: Exodus)
  • Все продаваемые игры закупаются у официальных издателей и дистрибьюторов
  • Среди главных партнеров магазина – Бука, 1С-СофтКлаб, Enaza, Новый диск и др.
  • Глава техподдержки компании лично наиграл в Dota2 больше 4 тысяч часов
  • Абсолютно все сотрудники компании сами являются геймерами со стажем

Гейб Стор магазин игр

Бессменные лидеры продаж, ключи для которых приобретаются практически каждый день – игры Dark Souls Remastered, ELDEN RING Deluxe Edition и Squad. Известные сюжеты и насыщенный геймплей заметно выделяются среди других игр.

Советы по выбору игр

Для удобства покупателей, на сайте маркета Гейб Стор обязательно указывается поддержка языков, регион активации и сервис активации. Эту информацию нужно учесть для корректной работоспособности игры. Оценить визуал помогут скриншоты и трейлеры, а узнать больше о сюжете – детальное описание и состав набора, указанные чуть ниже. Каждая игра также содержит системные требования. Покупатели могут оставлять свои реальные отзывы о любой из игр, чтобы помочь другим пользователям определиться с выбором.  Также обратите внимание на иконки в левой части – они подскажут, есть ли в этой игре мультиплеер и одиночный режим, возможно ли построение кооперативов по сети и поддерживает ли игра геймпад. Это существенно облегчит и ускорит ваш выбор.  

Промокод GabeStore для получения скидки

Планируя оплачивать доступ к долгожданной новинке или хиту мира компьютерных игр, не торопитесь сразу переводить деньги. Если зайти на проверенный сервис BeriBuy и подобрать актуальный купон на скидку (здесь все промокоды обновляются ежедневно), можно неплохо сэкономить свой бюджет. Использовать промокоды Гейб Стор можно при каждой оплате доступа – просто копируйте код и указывайте его в специальной строке в корзине магазина.

Промокод Гейб Стор

Как активировать купленные онлайн-игры

Оплатив ключ доступа на сайте, покупателю нужно разобраться, как активировать игру в GabeStore и начать игровой процесс. Сделать это несложно: покупатель копирует ключ купленной игры в своем личном кабинете и далее переходит на игровую площадку Steam. Если клиент Steam не установлен – понадобится его скачать и установить. В своем аккаунте в Steam нужно зайти в раздел с играми и выбрать пункт «Активировать через Steam». Здесь понадобится ввести скопированный ключ, и игра появится в вашей личной библиотеке, став доступной для скачивания.

Зная, где искать промокод ГейбСтор, не упускайте возможность зайти на BeriBuy – не стоит терять скидку, которой можно воспользоваться при покупке ключа для очередной онлайн-стратегии или ролевой игры!

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