Привычные магазины у дома с хозяйственными мелочами – это удобно и выгодно. Но еще удобнее подбирать все необходимое для дома через интернет-магазин. Для тех, кто ценит свое время, настоящей находкой станет Galamart.ru – интернет-магазин с промтоварами, сезонными распродажами и регулярными акциями. Здесь же можно использовать и скидочные промокоды, чтобы получить максимум экономии.

История компании

В 2009 году открылся первый магазин в сети «Галамарт». За время своего существования сеть разрослась до более, чем 400 точек по всей России. Также открылась и интернет-площадка, где можно приобрести любые необходимые товары для дома и семьи. Галамарт позиционирует себя как сеть магазинов постоянных распродаж, на часть товаров цены начинаются всего от 1 рубля. У компании имеется более 20-ти собственных брендов, среди которых – New Galaxy, Сноубум, Leben и др.

В ассортименте онлайн-маркета доступно огромное количество продукции (более 7 тысяч позиций), часть из которой – собственного производства:

Хозтовары, посуда и галантерея

Спорт и отдых, рыбалка и туризм

Детские товары, подарки и сувениры

ТВ, электроника, автотовары

Бытовая техника, инструменты

Дача и сад, бытовая химия, сантехника и др.

Стоит отметить активное участие компании «Галамарт» в благотворительности. Буквально в начале мая фирма запустила масштабный проект «Большие дела начинаются с маленьких шагов». Суть проекта заключается в поддержке семей из удаленных регионов и малонаселенных пунктов. Более 24 тысяч подарков компания отправила по всем регионам России, чтобы их получили многодетные семьи и пенсионеры.

Промокод Галамарт – скидка за пару минут

Экономные покупатели знают, что в интернет-маркете Галамарт промокод на скидку можно использовать во время каждого заказа. Специальные комбинации символов магазины создают для поддержания интереса у постоянных покупателей, а также для привлечения новых клиентов. Промокоды имеют ограниченный срок действия: не надо копировать их слишком заранее, чтобы они не устарели. Любой найденный купон Галамарт не придется проверять на актуальность, если искать коды на специальном сервисе BeriBuy. Площадка сотрудничает со многими популярными сервисами и интернет-магазинами, включая Galamart. Новым покупателям магазина Галамарт скидка на первый заказ придется по вкусу: особый промокод позволит поближе узнать продукцию онлайн-маркета по сниженной стоимости. Коды могут давать не только скидку, но и бесплатную доставку или возможность участия в закрытых акциях.

Активировать промокоды Galamart несложно:

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Товар дня – максимальная выгода

На главной странице сайта Галамарт регулярно добавляют раздел «Товар дня» или «Товары для вас». Здесь можно найти предложения с максимальными действующими скидками, либо наиболее покупаемые за сегодня. Среди них можно найти как сезонные товары, так и всегда актуальные – сегодня в «Товары дня» попали лампа для сушки гель-лака ЮниLook и автомобильный аккумулятор FORZA из металлика и мягкого пластика. Другие интересные акции и предложения находятся в двух разделах – «Акции» и «Распродажа». Обратите внимание, что можно просматривать отдельно акции в розничных магазинах, и отдельно в интернет-маркете. Все акции снабжаются информацией о возможности или невозможности суммирования с другими скидками – учитывайте это перед покупкой.