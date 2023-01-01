Подарок - биостимулятор Открыть Показать скидку

При заказе на сумму от 3000 рублей Вы найдете в посылке подарок — биостимулятор роста от ... Подробнее > проверенного производителя.Биостимуляторы помогают молодым и взрослым растениям пережить стресс — пересадку и выкопку, заморозки, жару, нехватку питания и болезнь. А еще с их помощью растения показывают свои лучшие сортовые качества. Вас ждут максимальный размер плода и цветка, сахаристость, лежкость, вкус и другие плюсы! Пользуйтесь на здоровье вашего сада! Скрыть