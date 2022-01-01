Надежные кухонные помощники точно нужны в каждом доме, ведь приготовление пищи сложно представить без мультиварки или чайника. Ищите лучшие варианты в Гарлин – вас ждет полное соответствие европейским стандартам качества и функциональность даже в мелочах!

О компании

Интернет-магазин бытовой техники Гарлин работает с 2016 года – первым выпущенным товаром бренда была хлебопечь. Производственные мощности находятся на лучших китайских заводах, на всю технику бизнес-класса фирма предоставляет двухлетнюю гарантию качества – сотни гарантийных центров находятся по всей территории России.

Cегодня в ассортименте компании представлена следующая кухонная техника:

Хлебопечки, соковыжималки, сушилки для фруктов

Электрогрили, кофеварки, мультиварки

Погружные блендеры, варочные панели, электрочайники и др.

Бонусная программа для покупателей

Зарегистрировавшись в программе лояльности магазина, вы сможете получать 5% от каждой покупки в виде бонусных баллов. 1 балл равняется 1 рублю, тратить накопленную сумму можно, оплачивая ими до 50% от стоимости ваших следующих покупок! Важный момент – бонусы начисляются через 14 дней с момента совершения вашей розничной или онлайн-покупки.