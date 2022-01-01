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Промокоды Garlyn | Ноябрь 2022

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Гарлин: техника для кухни бизнес-класса

Надежные кухонные помощники точно нужны в каждом доме, ведь приготовление пищи сложно представить без мультиварки или чайника. Ищите лучшие варианты в Гарлин – вас ждет полное соответствие европейским стандартам качества и функциональность даже в мелочах!

О компании

Интернет-магазин бытовой техники Гарлин работает с 2016 года – первым выпущенным товаром бренда была хлебопечь. Производственные мощности находятся на лучших китайских заводах, на всю технику бизнес-класса фирма предоставляет двухлетнюю гарантию качества – сотни гарантийных центров находятся по всей территории России.

Cегодня в ассортименте компании представлена следующая кухонная техника:

  • Хлебопечки, соковыжималки, сушилки для фруктов
  • Электрогрили, кофеварки, мультиварки
  • Погружные блендеры, варочные панели, электрочайники и др.

Бытовая техника Гарлин

Бонусная программа для покупателей

Зарегистрировавшись в программе лояльности магазина, вы сможете получать 5% от каждой покупки в виде бонусных баллов. 1 балл равняется 1 рублю, тратить накопленную сумму можно, оплачивая ими до 50% от стоимости ваших следующих покупок! Важный момент – бонусы начисляются через 14 дней с момента совершения вашей розничной или онлайн-покупки.

Промокоды Garlyn – ваша выгодная экономия

Приятный повод сэкономить точно не стоит упускать!  Использовав актуальный купон на скидку, можно заплатить существенно меньше или получить бонусы к своему заказу. Ищите действующий промокод Гарлин на проверенном сервисе BeriBuy – здесь находятся только актуальные комбинации для самых популярных онлайн-маркетов. Указывайте код в корзине – и скидка уже у вас в кармане!

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