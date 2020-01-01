Крупный гипермаркет Гаршинка, работающий в режиме онлайн, предлагает покупателям огромный ассортимент садовых растений, кустарников и цветов. Создатель и директор магазина Анна Гаршина позиционирует его как открытую площадку, где можно не только приобрести все необходимое для сада, но и получить консультации от практикующих агрономов.





От саженцев роз до семян – ассортимент для каждого

Заглянув в каталог, вы будете приятно удивлены, насколько богатый ассортимент предлагает гипермаркет садовых растений. Коллекция магазина предлагает свыше 20 000 наименований, поэтому даже самые требовательные садоводы смогут найти то, что ищут:

Цветы многолетние, семена, растения на штамбе;



Плодовые растения, злаки, травы;



Деревья и декоративные кустарники;



Лекарственные и пряные травы.





Промокод гаршинка: чем поможет секретная комбинация

Для возможности приятно сэкономить при заказе семян или саженцев можно использовать garshinka промокод. Для этого достаточно заглянуть на сервис БериБай, пройти простую регистрацию и скопировать там код купона. Указав его в специальной строке при оформлении интернет-заказа, вы получите скидку или подарок.

Если же хочется получать финансовую выгоду – на этом же сервисе BeriBuy реально получать кэшбэк. После регистрации найдите в каталоге магазинов Гаршинку и переходите по ссылке для заказа. Кэшбэк вернется на ваш счет сразу после указанного периода, потратить его можно на пополнение баланса телефона, электронного кошелька или карты.