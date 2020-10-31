Главное отличие от других подобных компаний – это большой выбор. Вы сами составляете меню. Если хотите сбросить вес, сервис покажет вам только те варианты, которые подходят для диетического меню.

Диетологи и повара позаботятся и о вашей фигуре. Здесь есть несколько вариантов меню:

General Food – доставка готовой еды. Он позволяет вам питаться вкусной, разнообразной и полезной пищей, не тратя времени на готовку и походы по магазинам.

Готовые блюда доставляются к вам раз в 2 дня, но хранятся гораздо дольше. Каждый продукт пастеризуют, а затем убирают в вакуумные упаковки.





Промокоды General Food

Один день рациона в среднем стоит 700 рублей. Если хотите сделать цену доступней, воспользуйтесь кодом купона. Чтобы его найти просто зарегистрируйтесь на БериБай и следите за обновлениями.





Во время распродаж, например, в Черную Пятницу или в следующий за ней Киберпонедельник появляется еще больше скидок. Сам сервис регулярно проводит акции с бонусами или снижением цен.

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