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Промокоды General Food | Ноябрь 2020

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General Food – здоровое и правильное питание

General Food – доставка готовой еды. Он позволяет вам питаться вкусной, разнообразной и полезной пищей, не тратя времени на готовку и походы по магазинам.


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Диетологи и повара позаботятся и о вашей фигуре. Здесь есть несколько вариантов меню:

 

 

  • вегетарианское;

  • диетическое;

  • для набора веса.


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Главное отличие от других подобных компаний – это большой выбор. Вы сами составляете меню. Если хотите сбросить вес, сервис покажет вам только те варианты, которые подходят для диетического меню.


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Готовые блюда доставляются к вам раз в 2 дня, но хранятся гораздо дольше. Каждый продукт пастеризуют, а затем убирают в вакуумные упаковки.


General Food купон

 

 

Промокоды General Food

 

 

Один день рациона в среднем стоит 700 рублей. Если хотите сделать цену доступней, воспользуйтесь кодом купона. Чтобы его найти просто зарегистрируйтесь на БериБай и следите за обновлениями.


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Во время распродаж, например, в Черную Пятницу или в следующий за ней Киберпонедельник появляется еще больше скидок. Сам сервис регулярно проводит акции с бонусами или снижением цен.

 

 

 

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