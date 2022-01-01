Генотек – работающая с 2010 года компания, которая специализируется на выполнении всевозможных ДНК-тестов. Благодаря последним достижениям в области персональной и медицинской генетики становится возможным узнать максимум информации о себе и близких по вашим ДНК. Компания основана выпускниками МГУ в партнерстве с различными научными институтами и медицинскими организациями. Если вам важно, сколько ждать результаты Генотек – точные сроки всегда написаны на странице каждого из тестов. Например, неинвазивный пренатальный тест для беременных выполняется 1-2 недели, а анализ отдельных генов – до 2-3 месяцев.

Скидка на ДНК-исследования – применяем промокоды Генотек

Вне зависимости от того, какой ДНК-тест или генетическое исследование вам сейчас необходимы, стоимость услуги можно сделать ниже. Для этого пригодится для компании Genotek промокод на скидку, найти который можно на проверенном сайте промокодов BeriBuy всего за пару минут. Вам необходимо найти в каталоге BeriBuy промокоды для Genotek, скопировать самый выгодный и активировать его (вставить в специальной строке в корзине) перед тем, как заказать ДНК-тест Генотек. Использовать промокоды можно при каждом заказе услуг в данной компании – с сервисом BeriBuy скидка Генотек вам гарантирована. Также с платформой BeriBuy вы всегда будете в курсе текущих выгодных предложений – например, когда в Генотек акция на генетический паспорт!