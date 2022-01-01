Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > Genotek
Перейти в магазин

Промокоды Genotek (Генотек) | 13 Мая 2022

Промокоды похожих магазинов
Скидки до 30% на любые медицинские услуги!
Показать скидку
Теперь следить за своим здоровьем можно выгоднее: воспользуйтесь скидками до 30% на медицинские ... Подробнее > услуги от клиники "Скандинавия"! Скрыть
SALE до 30%! Горячие предложения на Сегодня!
Показать скидку
Следите за актуальными скидками и не пропустите самые выгодные предложения!
SALE до 30%! Распродажа на Сегодня!
Показать скидку
Покупай когда выгодно!
До -12% на комплексное обследование организма!
Показать скидку
Углубленная программа комплексного медицинского обследования в клинике «Скандинавия» позволяет ... Подробнее > получить развернутую картину общего состояния здоровья! Скидки до -12% ждут вас! Скрыть
Роды со Скандинавией: базовый пакет от 152 тысяч!
Показать скидку
Выбирайте подходящий пакет от клиники Скандинавия для родов! - Клиника находится в составе ... Подробнее > многопрофильной клиники, рядом всегда есть все узкие специалисты - Реанимация и экстренная помощь 24/7 — роддом работает круглосуточно - Практический опыт специалистов роддома — не менее 10 лет! Скрыть
Лечение по ОМС - с заботой о вашем здоровье!
Показать скидку
Получите все необходимые услуги по полису ОМС в клинике Скандинавия: - Узнайте, входит ли ... Подробнее > интересующее вас лечение в программу для вашего региона - Подготовьте необходимые документы и отправьте заявку на лечение - В течение 3-х рабочих дней специалист отдела ОМС свяжется с вами по указанному вами номеру телефона Скрыть
До -20% на комплексные программы здоровья!
Показать скидку
Комплексные программы здоровья от аптеки Ригла: 1. Приобретите программу 2. Выберите любой ... Подробнее > удобный медицинский офис Инвитро, расположенный в Москве или Московской области 3. Предъявите сертификат и пройдите обследование, включенное в состав программы 4. Взятие биоматериала оплачивается отдельно! Скрыть
Товары для спорта и фитнеса - скидки до 14%!
Показать скидку
Полезные товары для фитнеса и спорта - здоровое питание, тренажеры и корректирующее белье со ... Подробнее > скидками до 14%! Скрыть
SALE! Огромный выбор лечебной косметики!
Показать скидку
В интернет-аптеке Еврофарм вы найдете максимально большой ассортимент лечебной косметики от ... Подробнее > ведущих брендов мира! Скрыть
До -13% на все ортопедические товары!
Показать скидку
В разделе "Ортопедия" вас ждет огромный ассортимент изделий для коррекции плоскостопия, ... Подробнее > бандажей, корсетов и корректоров осанки, а также дополнительных товаров со скидками до 13%! Скрыть
Похожие магазины
Скандинавия
Аптека Диалог
Еврофарм
Ригла
Здравсити

Генетический тест Генотек: способ узнать больше о себе и близких по ДНК

Вовремя выявив риск заболеваний, склонность к ожирению или изучив свой генетический паспорт в деталях, можно предостеречь себя или близких от множества наследственных проблем. Медицинская организация Genotek занимается проведением ДНК-экспертиз, помогающих спланировать рождение здоровых детей, оценить эффективность назначенного лечения или выявить личностные особенности.

О компании

Генотек – работающая с 2010 года компания, которая специализируется на выполнении всевозможных ДНК-тестов. Благодаря последним достижениям в области персональной и медицинской генетики становится возможным узнать максимум информации о себе и близких по вашим ДНК. Компания основана выпускниками МГУ в партнерстве с различными научными институтами и медицинскими организациями. Если вам важно, сколько ждать результаты Генотек – точные сроки всегда написаны на странице каждого из тестов. Например, неинвазивный пренатальный тест для беременных выполняется 1-2 недели, а анализ отдельных генов – до 2-3 месяцев.

Благодаря тестам из ассортимента организации Genotek можно:

  • Провести диагностику наследственности редких заболеваний и генетических отклонений
  • Выполнить исследование перед планированием беременности и во время нее
  • Найти родственников, определить происхождение человека
  • Выявить личностные характеристики и склонности
  • Определить предрасположенности, связанные со спортом, особенностями метаболизма и др.

генетический тест Генотек

Одна из наиболее популярных услуг от организации Genotek – тест на этническое происхождение, позволяющий определить, какие народы оставили след в вашем геноме. Результаты теста показывают, какие этнические и расовые признаки преобладают у человека, позволяя больше узнать о своем прошлом.

Скидка на ДНК-исследования – применяем промокоды Генотек

Вне зависимости от того, какой ДНК-тест или генетическое исследование вам сейчас необходимы, стоимость услуги можно сделать ниже. Для этого пригодится для компании Genotek промокод на скидку, найти который можно на проверенном сайте промокодов BeriBuy всего за пару минут. Вам необходимо найти в каталоге BeriBuy промокоды для Genotek, скопировать самый выгодный и активировать его (вставить в специальной строке в корзине) перед тем, как заказать ДНК-тест Генотек. Использовать промокоды можно при каждом заказе услуг в данной компании – с сервисом BeriBuy скидка Генотек вам гарантирована. Также с платформой BeriBuy вы всегда будете в курсе текущих выгодных предложений – например, когда в Генотек акция на генетический паспорт!

Генотек промокод

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина