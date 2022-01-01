Промокоды Genotek (Генотек) | 13 Мая 2022
Генетический тест Генотек: способ узнать больше о себе и близких по ДНК
Вовремя выявив риск заболеваний, склонность к ожирению или изучив свой генетический паспорт в деталях, можно предостеречь себя или близких от множества наследственных проблем. Медицинская организация Genotek занимается проведением ДНК-экспертиз, помогающих спланировать рождение здоровых детей, оценить эффективность назначенного лечения или выявить личностные особенности.
О компании
Генотек – работающая с 2010 года компания, которая специализируется на выполнении всевозможных ДНК-тестов. Благодаря последним достижениям в области персональной и медицинской генетики становится возможным узнать максимум информации о себе и близких по вашим ДНК. Компания основана выпускниками МГУ в партнерстве с различными научными институтами и медицинскими организациями. Если вам важно, сколько ждать результаты Генотек – точные сроки всегда написаны на странице каждого из тестов. Например, неинвазивный пренатальный тест для беременных выполняется 1-2 недели, а анализ отдельных генов – до 2-3 месяцев.
Благодаря тестам из ассортимента организации Genotek можно:
- Провести диагностику наследственности редких заболеваний и генетических отклонений
- Выполнить исследование перед планированием беременности и во время нее
- Найти родственников, определить происхождение человека
- Выявить личностные характеристики и склонности
- Определить предрасположенности, связанные со спортом, особенностями метаболизма и др.
Одна из наиболее популярных услуг от организации Genotek – тест на этническое происхождение, позволяющий определить, какие народы оставили след в вашем геноме. Результаты теста показывают, какие этнические и расовые признаки преобладают у человека, позволяя больше узнать о своем прошлом.
Скидка на ДНК-исследования – применяем промокоды Генотек
Вне зависимости от того, какой ДНК-тест или генетическое исследование вам сейчас необходимы, стоимость услуги можно сделать ниже. Для этого пригодится для компании Genotek промокод на скидку, найти который можно на проверенном сайте промокодов BeriBuy всего за пару минут. Вам необходимо найти в каталоге BeriBuy промокоды для Genotek, скопировать самый выгодный и активировать его (вставить в специальной строке в корзине) перед тем, как заказать ДНК-тест Генотек. Использовать промокоды можно при каждом заказе услуг в данной компании – с сервисом BeriBuy скидка Генотек вам гарантирована. Также с платформой BeriBuy вы всегда будете в курсе текущих выгодных предложений – например, когда в Генотек акция на генетический паспорт!
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