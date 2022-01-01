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Промокоды Gerry Weber | Июль 2022

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Gerry Weber: ваш идеальный гардероб - здесь

От классического костюма до романтичного платья на свидание – любой девушке хочется пополнить свои запасы стильными моделями и фасонами. Gerry Weber – интернет-магазин одежды, купить в котором можно вещи разных стилей, чтобы создать из них свой индивидуальный!

О компании

Немецкая компания-производитель объединяет в себе сразу три бренда, Герри Вебер, TAIFUN и SAMOON. С 1973 года сеть активно развивается, предлагая товары в более, чем 60 стран мира.

Среди главных достоинств магазина:

  • Бесплатная доставка с примеркой по России при заказе от 12 000 рублей
  • Наличие эко-коллекций из льна и других натуральных материалов
  • Наличие больших размеров – до 56-го

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Герри Вебер промокод на скидку

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