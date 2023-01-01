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Промокоды GetrentaCar для аренды транспорта на оптимальных условиях
Прокатиться с ветерком, решить бытовые задачи или просто получить удовольствие от вождения за рулем спорткара: сервис аренды авто без водителя предлагает лучшие условия, которые вы нигде больше не найдете.
О сервисе
Аренда авто GetrentaCar – это уникальная возможность забронировать автомобиль в режиме онлайн. Путешествуйте по странам Европы и России на кабриолетах, внедорожниках, спорткарах, минивэнах и т.д. Аренда транспорта подойдет для абсолютно любых целей: семейные поездки с детьми, перевозка животных, бизнес-встречи и дальние поездки.
Преимущества для клиента:
- Бронирование в 100 странах
- Гарантия низкой цены
- Фиксированная предоплата 15%
- Сервисная поддержка в режиме 24/7
Промокоды Гетрентакар: ваша выгодная оплата
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