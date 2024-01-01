Покупка брендовой техники может быть настоящим испытанием: хочется избежать подделок и приобрести оригинальные товары от надежных фирм, которые прослужат много лет. Интернет-магазин Getsy понимает эти переживания и знает, как помочь.

О компании

Гетси — магазин техники, где каждый найдет высококачественные технические устройства и электронику, например, смартфоны, компьютеры, мониторы, технику для кухни и дома. Мегамаркет Getsy уже 30 лет активно развивается в этом направлении: площадка доставила больше 500 000 посылок. Она работает с такими известными фирмами, как Bosch, Samsung, Apple, Asus, Lenovo, Dyson и не только.

Преимущества: