Промокоды GFN.ru (GeForce NOW) | Июль 2022
Игровой сервис GFN: максимальное наслаждение сюжетом
Выбирая облачные игры GFN ru, можно наслаждаться гейминговым процессом, отличной графикой и высокой скоростью. С подобным сервисом каждое устройство легко получится сделать игровым, даже если это далеко не самый современный смартфон!
О платформе
Облачный гейминг Geforce Now позволяет подключаться к серверам с любого устройства – от современного ПК до старого телефона на Android либо iOS. Чтобы не занимать место на жестком диске, можно запускать понравившиеся сюжеты через приложение или прямо через браузер. Подключение к серверам производится на передовых технологиях NVIDIA, при этом вы можете как подключить свою библиотеку Steam, Epic Games, так и начать с любой из 80 бесплатных вариаций из представленного ассортимента!
Среди главных достоинств сервиса можно выделить следующие:
- Более 800 игр на выбор и еженедельное пополнение каталога
- Ряд бесплатных вариантов для знакомства с платформой
- Нет необходимости ждать обновления и патчи
- Фотореалистичная графика без зависания процесса
- Возможность трансляции видеозаписей друзьям
Промокоды GFN – экономьте финансы на максимум
Если активировать на сайте GFN ru промокоды, с их помощью можно отлично сэкономить ваш бюджет на оплате подписки. Подобрать актуальный промокод для GFN на премиум подписку или на классическую получится на проверенном агрегаторе BeriBuy – вам понадобится просмотреть промокоды Geforce Now, скопировать наиболее интересный и указать код для GFN на подписку в специальном поле перед оплатой. С подобным купоном GFN облачный гейминг будет радовать не только качественным гейминговым процессом, но и отличной стоимостью. Просто выбирайте подходящий тариф и оплачивайте с актуальным кодом от BeriBuy уже сегодня!
Показать полностью >