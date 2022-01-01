Выбирая облачные игры GFN ru, можно наслаждаться гейминговым процессом, отличной графикой и высокой скоростью. С подобным сервисом каждое устройство легко получится сделать игровым, даже если это далеко не самый современный смартфон!

О платформе

Облачный гейминг Geforce Now позволяет подключаться к серверам с любого устройства – от современного ПК до старого телефона на Android либо iOS. Чтобы не занимать место на жестком диске, можно запускать понравившиеся сюжеты через приложение или прямо через браузер. Подключение к серверам производится на передовых технологиях NVIDIA, при этом вы можете как подключить свою библиотеку Steam, Epic Games, так и начать с любой из 80 бесплатных вариаций из представленного ассортимента!

Среди главных достоинств сервиса можно выделить следующие: