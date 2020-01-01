Компания не скупится на пробники и миниатюрные версии своих продуктов. Вы всегда сможете попробовать новую косметику без особых затрат.

Giorgio Armani Beauty – это интернет-магазин косметики. В России он работает официально. Поэтому местные любители косметики смогут заказать любые товары напрямую, в том числе бестселлеры:

Эта итальянская компания известна и популярна по всему миру. Она производит люксовые товары и всегда держит марку.

Доставка и оплата

Магазин доставляет по всей России. Для этого он пользуется услугами нескольких транспортных компаний. Вы получите свой товар из рук курьера или в пункте самовывоза.

Доставка стоит от 150 рублей. При заказе от 3 тыс. рублей – бесплатно.

Способы оплаты стандартные: наличными и банковской картой. Единственное, есть ограничения на оплату наличными. Вы не сможете выкупить заказ на сумму более 50 тыс. рублей.

Промокод Армани Бьюти

Armani – это люксовый бренд. Не каждый позволит себе его косметику. Выход есть, акции и распродажи. Во время них вы можете приобрести понравившиеся товар со скидкой до 50%.





Информацию о новых акциях ищите на сайте БериБай. Здесь же вы получите и купоны бренда, которые дают скидки без привязки к распродажам.

Не забудьте забрать свой кэшбэк. Для его использования и вовсе не потребуются никакие коды.