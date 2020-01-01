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Промокоды Giorgio Armani Beauty | Ноябрь 2020

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О магазине Giorgio Armani Beauty

Эта итальянская компания известна и популярна по всему миру. Она производит люксовые товары и всегда держит марку.

 

Giorgio Armani – универсальный бренд. Он выпускает одежду, аксессуары и косметику.


giorgio armani интернет магазин

 

 

 

Giorgio Armani Beauty – это интернет-магазин косметики. В России он работает официально. Поэтому местные любители косметики смогут заказать любые товары напрямую, в том числе бестселлеры:

 

 

  • Maestro Fusion Makeup, тональный крем с бархатным финишем;

  • ROUGE D'ARMANI, любимая помада голливудских визажистов;

  • Eyes To Kill, тушь с кукольным эффектом.

Компания не скупится на пробники и миниатюрные версии своих продуктов. Вы всегда сможете попробовать новую косметику без особых затрат.

 

Доставка и оплата

Магазин доставляет по всей России. Для этого он пользуется услугами нескольких транспортных компаний. Вы получите свой товар из рук курьера или в пункте самовывоза.

 

Доставка стоит от 150 рублей. При заказе от 3 тыс. рублей – бесплатно.

 

 

Способы оплаты стандартные: наличными и банковской картой. Единственное, есть ограничения на оплату наличными. Вы не сможете выкупить заказ на сумму более 50 тыс. рублей.

 

 

Промокод Армани Бьюти

 

Armani – это люксовый бренд. Не каждый позволит себе его косметику. Выход есть, акции и распродажи. Во время них вы можете приобрести понравившиеся товар со скидкой до 50%.


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Информацию о новых акциях ищите на сайте БериБай. Здесь же вы получите и купоны бренда, которые дают скидки без привязки к распродажам.

 

 

 

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