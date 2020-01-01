Промокоды Giorgio Armani Beauty | Ноябрь 2020
О магазине Giorgio Armani Beauty
Эта итальянская компания известна и популярна по всему миру. Она производит люксовые товары и всегда держит марку.
Giorgio Armani – универсальный бренд. Он выпускает одежду, аксессуары и косметику.
Giorgio Armani Beauty – это интернет-магазин косметики. В России он работает официально. Поэтому местные любители косметики смогут заказать любые товары напрямую, в том числе бестселлеры:
- Maestro Fusion Makeup, тональный крем с бархатным финишем;
- ROUGE D'ARMANI, любимая помада голливудских визажистов;
- Eyes To Kill, тушь с кукольным эффектом.
Компания не скупится на пробники и миниатюрные версии своих продуктов. Вы всегда сможете попробовать новую косметику без особых затрат.
Доставка и оплата
Магазин доставляет по всей России. Для этого он пользуется услугами нескольких транспортных компаний. Вы получите свой товар из рук курьера или в пункте самовывоза.
Доставка стоит от 150 рублей. При заказе от 3 тыс. рублей – бесплатно.
Способы оплаты стандартные: наличными и банковской картой. Единственное, есть ограничения на оплату наличными. Вы не сможете выкупить заказ на сумму более 50 тыс. рублей.
Промокод Армани Бьюти
Armani – это люксовый бренд. Не каждый позволит себе его косметику. Выход есть, акции и распродажи. Во время них вы можете приобрести понравившиеся товар со скидкой до 50%.
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