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О компании
Гиперспорт – огромный онлайн-магазин спорттоваров, где можно приобрести любые необходимые приспособления с возможностью доставки уже на следующий день (бесплатно при сумме заказа от 20000 рублей). Для большинства оборудования компания также предлагает бесплатную сборку.
В ассортименте:
- Беговые дорожки и велотренажеры
- Эллиптические, силовые тренажеры
- Массажное оборудование
- Батуты, игровые площадки
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