Оформить деньги можно на свою банковскую карту МИР, Visa или MasterCard. Погасить сумму можно с помощью пластикой карточки, через электронную систему QIWI, через платежную систему Элекснет, квитанцией по реквизитам в любом банке. Также допускается досрочное погашение в любой момент – проценты при этом будут пересчитаны. Вторая дополнительная услуга – реструктуризация займа сроком на 3 месяца, если у вас вдруг возникли трудности с выплатой.

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