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Промокоды ГлавФинанс и купоны | Октябрь 2022

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МКК ГлавФинанс: получите деньги на карту срочно

Всего одна онлайн-заявка, не выходя из дома – и вы сможете максимально быстро получить на карту нужную денежную сумму. Сегодня это вполне реально, если пользоваться услугами проверенного сервиса Glavfinans.

О компании

Микрокредитная компания ГлавФинанс специализируется на выдаче краткосрочных займов в режиме онлайн. Всего за 10-15 минут можно заполнить заявку и получить деньги на карту, а для заполнения достаточно только наличия паспорта и СНИЛС. Здесь легко можно получить средства без отказа даже с плохой кредитной историей, без официального места работы или с низким уровнем дохода – компания лояльно относится к потенциальным заемщикам.

Отметим главные достоинства для тех, кто будет оформлять в Glavfinans займ:

  • Сумма займа от 3 до 30 тысяч рублей
  • Срок от 8 до 30 дней
  • Ежедневная ставка всего от 0,65% в день

Главфинанс микрозайм

Условия для клиентов, способы получения и возврата денег

Требования к клиентам предъявляются несложные:

  • Гражданство РФ и наличие постоянной регистрации
  • Официальное трудоустройство
  • Возраст от 18 лет, наличие паспорта и СНИЛС
  • Фото разворота паспорта в руках
  • Действующие почта, банковская карта и телефон

Оформить деньги можно на свою банковскую карту МИР, Visa или MasterCard. Погасить сумму можно с помощью пластикой карточки, через электронную систему QIWI, через платежную систему Элекснет, квитанцией по реквизитам в любом банке. Также допускается досрочное погашение в любой момент – проценты при этом будут пересчитаны. Вторая дополнительная услуга – реструктуризация займа сроком на 3 месяца, если у вас вдруг возникли трудности с выплатой.

Где найти актуальные промокоды ГлавФинанс и купоны

Не стоит упускать возможность использовать скидки и акции ГлавФинанс – с их помощью даже с первого же займа можно получить максимально выгодные условия. Благодаря проверенному сервису промокодов BeriBuy можно всего за пару минут подобрать комбинации как для новых, так и для постоянных клиентов. Чтобы ими воспользоваться, просто скопируйте код и укажите его в специальной строке, оформляя на сайте ГлавФинанс займ на карту онлайн. С платформой BeriBuy экономия всегда рядом с вами!

Купон ГлавФинанс

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