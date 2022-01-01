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О компании
Globaldrive - интернет-магазин мототехники, где можно подобрать не только технику для активного отдыха, но и все услуги по ремонту и диагностике лодок, квадроциклов, снегоходов и многого другого. В ассортименте – более 200 тысяч товаров!
Отметим ключевые достоинства онлайн-маркета:
- Эксклюзивная поставка брендов Mikatsu, Stormline, Sharmax, Shorner и др.
- Наличие беспроцентной рассрочки
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- Услуги Trade-In и тест-драйва
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