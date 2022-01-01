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Промокоды Globaldrive | Ноябрь 2022

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Глобалдрайв: доступный для каждого активный отдых

Яркие путешествия, катания по горам и экстремальные сплавы будут максимально комфортными, если выбрать технику от надежного онлайн-маркета!

О компании

Globaldrive - интернет-магазин мототехники, где можно подобрать не только технику для активного отдыха, но и все услуги по ремонту и диагностике лодок, квадроциклов, снегоходов и многого другого. В ассортименте – более 200 тысяч товаров!

Отметим ключевые достоинства онлайн-маркета:

  • Эксклюзивная поставка брендов Mikatsu, Stormline, Sharmax, Shorner и др.
  • Наличие беспроцентной рассрочки
  • Сервисная помощь в круглосуточном режиме
  • Услуги Trade-In и тест-драйва

Глобал драйв мотобуксировщики

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