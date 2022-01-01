Заказывать продукты прямо на дом – это удобная экономия времени и сил. Больше не нужно блуждать по магазинам в поисках нужных товаров. С интернет-маркетом Глобус возможна доставка в день заказа – при этом все продукты удобно выбирать прямо на сайте.

Информация о компании

Гипермаркет Глобус – интернет-магазин, доставка на дом в котором осуществляется с 2006 года по территории России. Первая точка продаж была открыта в 1828 году в Германии под руководством Маттиаса Бруха, чуть позже семейный бизнес дошел до России и Чехии. Сегодня российская сеть гипермаркетов включает 19 точек с ассортиментом свыше 65 тысяч товаров.

Здесь можно заказать все самое необходимое:

Яйца, сыры и молочные продукты

Рыба и морепродукты

Мясо, птица, колбасы

Выпечка, бакалея, овощи и фрукты

Зоотовары, бытовая химия детские товары

Бытовая техника, электроника, все для сада и др.

Фишка маркета – эксклюзивный алкоголь, среди которого в топе продаж находится красное сухое итальянское вино KG GriesLagrein Rivesva.

Промокод Глобус – доступные скидки для каждого

Используя в онлайн-маркете Глобус промокод на скидку, можно неплохо экономить на заказе обычных продуктов для всей семьи. Весь перечень актуальных промокодов уже ждет на проверенном сайте BeriBuy. Зайдя сюда, вам достаточно посмотреть все купоны Глобус и выбрать самый интересный. Его нужно указать в корзине магазина перед оплатой своих покупок.

Новым покупателям магазина будет интересна скидка на первый заказ, также всегда можно встретить промокод Globus на бесплатную доставку, либо участие в секретных акциях. Не упускайте возможность экономии семейного бюджета!

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