Промокоды GO TO Sport | Январь 2022
SALE до 30%! Горячие скидки на Сегодня!
Не теряйте шанса сэкономить!
-55% на Горнолыжную одежду
Успей купить со скидкой!
Зимняя одежда до 59%
Зимняя верхняя одежда новые поступления можете приобрести со скидкой
Аксессуары со скидкой до 62%
До 53% на Термобельё и флисовую одежду
Успейте сделать заказ по самым низким ценам
Бесплатная доставка по России при покупке от 10000 руб.!
Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу при покупке от 10000 руб.!
Бесплатная доставка за пределы МКАД при покупке от 10000 руб.!
Бесплатная доставка в пределах МКАД при покупке от 5000 руб.!
БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА "ПРИМЕРКА"
Для Вашего удобства предоставляется бесплатная услуга «одежда с примеркой на дом или в офис»: ... Подробнее > • Вы заказываете те модели, которые Вам понравились. • В комментариях к заказу указываете свой рост, объем груди, талии и бедер. • Наш менеджер свяжется с Вами, чтобы сформировать заказ окончательно, с учетом наличия на складе и индивидуальных особенностей Вашей фигуры. • Курьер привезет Вам несколько размеров и подождет, пока Вы сделаете свой выбор. Уважаемые Покупатели убедительная просьба примерять товар в течение разумного времени (максимум 20-30 мин.). Цените и уважайте время курьера, его ожидают другие Покупатели. Спасибо за понимание. < Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Скидка 10% действует в День рождения, а также за день до и после него
Следите за актуальными скидками и не пропустите самые выгодные предложения!
Подпишись на новости от ВелоДрайв и получи индивидуальный промокод на 500 рублей на первую ... Подробнее > покупку. Промокод действует в течение двух недель с момента его получения. Не суммируется с другими предложениями. Не распространяется на велосипеды бренда Stels. < Скрыть
Похожие магазины
Промокоды GotoSport: экипировка для активного отдыха
Горнолыжное или сноубордическое снаряжение, товары для туризма или комфортной прогулки – все для активной жизни ждет вас на сайте go-to-sport.ru. Интернет-магазин занимается подбором и продажей экипировки на территориях России, Казахстана и Белоруссии. Ассортимент включает в себя только проверенные бренды.
Широкий выбор по оптимальным ценам
В представленной коллекции доступен выбор для детей и взрослых:
- комплекты горнолыжные и сноубордические
- зимняя одежда (пуховики, парки, куртки, штаны)
- обувь
- флис и термобелье
- одежда на осень
- аксессуары для отдыха и повседневного пользования
Как сэкономить свой бюджет
Совершить заказы можно с существенной экономией, если использовать купон на скидку. На сайте BeriBuy можно подобрать подходящие промокоды Gotosport и получить персональную скидку на товары онлайн-маркета. Все промокоды GO TO Sport здесь актуализируются каждый день – не потеряйте пользу от важных покупок!
Показать полностью >