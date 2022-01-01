БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА "ПРИМЕРКА" Открыть Показать скидку

Для Вашего удобства предоставляется бесплатная услуга «одежда с примеркой на дом или в офис»: ... Подробнее > • Вы заказываете те модели, которые Вам понравились. • В комментариях к заказу указываете свой рост, объем груди, талии и бедер. • Наш менеджер свяжется с Вами, чтобы сформировать заказ окончательно, с учетом наличия на складе и индивидуальных особенностей Вашей фигуры. • Курьер привезет Вам несколько размеров и подождет, пока Вы сделаете свой выбор. Уважаемые Покупатели убедительная просьба примерять товар в течение разумного времени (максимум 20-30 мин.). Цените и уважайте время курьера, его ожидают другие Покупатели. Спасибо за понимание. < Скрыть