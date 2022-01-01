Промокоды Яндекс Го (Яндекс Go) | Август 2022
Яндекс Go для бизнеса: быстро, удобно, недорого
Для крупных компаний не обойтись без множества поездок по городу – для оптимизации транспортных расходов и экономии времени пригодится современная курьерская доставка Яндекс Го. Получите доступ к основным сервисам от Яндекса по одному корпоративному договору!
О платформе
Сервис Yandex Го для бизнеса предлагает услуги по корпоративному заказу такси, всевозможным доставкам питания и развозу сотрудников. Это крупнейший сервис по организации рабочих поездок на такси, куда входят известные каждому Яндекс Такси, Еда, Доставка и Драйв. С популярной компанией работает свыше 80 тысяч клиентов по России, Армении, Беларуси и Казахстану, это как крупные компании, так и начинающие предприниматели. Стоит отметить главные достоинства платформы:
- Поддержка в режиме 24/7
- Удобная онлайн-отчетность
- Наличие персонального менеджера
- Подача автомобиля всего от 5 минут без опозданий
- Безопасность перевозок и предоставление только квалифицированных водителей
Нюансы подключения и пользования
Подключить платформу возможно самостоятельно – для этого достаточно заполнить небольшую форму на сайте, это займет всего пару минут. Для активации сервиса обязательно указать реквизиты компании в соответствующем поле в профиле. Управлять всеми сервисами, которые входят в платформу для бизнеса (курьер, Яндекс Го еда, Яндекс Го такси, Яндекс Go доставка и др.) можно из одного личного кабинета. Чтобы активировать тот или иной сервис, достаточно просто переключить тумблер около него вправо. Также в личном кабинете можно открывать доступ для отдельных сотрудников, настраивать права и разные роли для пользователей.
Промокод Яндекс Го – надежный способ экономии
Используя актуальный промокод Yandex Го, такси для сотрудников можно заказывать на самых выгодных условиях. Весь перечень действующих купонов находится на проверенном сайте BeriBuy, с данным агрегатором сотрудничают самые популярные компании и магазины.
Промокод Яндекс Go представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которую необходимо указывать в корзине при оформлении заявки. Вы можете найти промокод Яндекс Го на первый заказ с выгодной стоимостью сервиса для новых клиентов, либо использовать купон на скидку для постоянных клиентов. Просто заходите в каталог BeriBuy, копируйте наиболее выгодный код и пользуйтесь им!
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