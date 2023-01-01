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О компании
Сеть учебных центров с 2012 года проводит курсы ЕГЭ – Годограф обеспечивает комплексный подход с занятиями в мини-группах до 8 человек. Наставники и педагоги – эксперты в области госэкзаменов.
Из главных достоинств отметим:
- Наличие психологической поддержки и мотивации
- Шестиэтапный контроль за успеваемостью
- Круглосуточная связь педагога с учениками
- СМС-отчетность для родителей и др.
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