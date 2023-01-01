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Промокоды Годограф | Январь 2023

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Промокоды Годограф: выбираем лучшие курсы ЕГЭ и ОГЭ

Если ваши дети в шаге от сдачи госэкзаменов – самое время обратиться в Годограф, подготовка к ЕГЭ и ОГЭ здесь проводится с учетом всех аспектов.

О компании

Сеть учебных центров с 2012 года проводит курсы ЕГЭ – Годограф обеспечивает комплексный подход с занятиями в мини-группах до 8 человек. Наставники и педагоги – эксперты в области госэкзаменов.

Из главных достоинств отметим:

  • Наличие психологической поддержки и мотивации
  • Шестиэтапный контроль за успеваемостью
  • Круглосуточная связь педагога с учениками
  • СМС-отчетность для родителей и др.

Godege.ru курсы ЕГЭ и ОГЭ

Применяем промокоды Godege для экономии

Проверенная платформа BeriBuy поможет за пару кликов подобрать купон на скидку. Использовав промокод при оплате занятий, вы существенно снизите стоимость, а дети точно подготовятся к экзамену на максимальные баллы!

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